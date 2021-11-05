بث مباشر.. انطلاق أولى حلقات كلام فى السياسة لـ أحمد الطاهرى

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلان الترويجى للحلقة الأولى عن نمط ولغة إعلامية جديدة، تمثل حالة حوار تضم جميع الرؤى والأفكار، بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية، وهو ما يعكس الشعار الذى رفعه البرنامج وهو أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

وتتناول الحلقة الأولى موضوع موجة التضخم، وانعكاسها على ارتفاع الأسعار فى مصر وسبل الحد من آثارها، من خلال حوار مباشر يجمع كل من ضيوف الحلقة الأولى، وهم:

الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق.

الدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع.

محمد نجم، الباحث الاقتصادى.

فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

د. حنان وجدى، منسق المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.