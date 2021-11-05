نفابة المحامين بالجيزة تطلق إسم الراحل محمود الضبع علي إحدي القاعات تخليداً لدوره المهني طوال ٣٠ سنة

/659913/نفابة-المحامين-بالجيزة-تطلق-إسم-الراحل-محمود-الضبع-علي-إحدي-القاعات-تخليدا-لدوره-المهني-طوال-٣٠-سنة

أطلقت نقابة محامين الجيزة إسم المحامي الراحل " محمود الضبع " لدوره الرائد في دعم العمل النقابي على مدار ثلاثون عاماً اسهم خلالها في تأكيد وحدة الصف بين جموع المحامين والمشاركة في تأسيس العديد من اللجان المهنية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

دوت الخليج

وحرص مجلس النقابة مساء أمس الخميس على تنظيم حفل تكريم لعدد من المحامين الذين رحلوا خلال عامي 2020 و2021 حضره نقيب محامين الجيزة جمال عمر وأمين عام نقابة محامين الجيزة ونقيب محامين الهرم جمال عويان وعدد من أسر المحامين الراحلين.

وأثنى نقيب محامين الجيزة جمال عمر على الدور الرائد الذي قام به الراحل محمود الضبع المحامي في تعزيز العمل النقابي على مدار ثلاثة عقود، فضلاً عن دوره المتميز في دعم شباب المحامين على المستوى المهني.

ولفت إلى أن محمود الضبع رحمه الله كانت له بصمات واضحة أثرى بها العمل النقابي، إلى جانب دوره الملموس في لحمة المحامين ووحدة صفوفهم، و تأكيده الدائم على ضرورة ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين جموع المحامين. من جهة أخرى أعلن جمال عمر عن تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية في مجال أصول المرافعة والدفاع وتحرير المذكرات وصحف الدعاوى وذلك لشباب المحامين تحت شعار " تخليداً لذكرى شيوخ المهنة".

وفي سياق متصل أكد أمين عام نقابة محامين الجيزة ونقيب محامين الهرم جمال عويان أن النقابة ماضية في تقديم كافة الخدمات لجموع المحامين وخصوصاً أسر الراحلين منهم. ولفت الى تدشين جروب على وسائل التواصل الاجتماعي بأسم شيوخ المهنة تخليداً لذكراهم وتأكيداً على استمرار دورهم التنويري في خدمة المحاماه والمحامين.