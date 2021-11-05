/659910/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-مباراة-الأهلي-والزمالك-بالقمة-123

انتهت أحداث الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بختام لقاء القمة 123 بين النادي الأهلي والزمالك، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بخماسية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتوهج النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز بخماسية اليوم، ليأتي نادي بيراميدز صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي برصيد 9 نقاط.

2- بيراميدز برصيد 9 نقاط.

3- غزل المحلة برصيد 7 نقاط.

4- البنك الأهلي برصيد 6 نقاط.

5- الزمالك برصيد 6 نقاط.

6- سموحة برصيد 5 نقاط.

7- سيراميكا برصيد 5 نقاط.

8- مصر المقاصة برصيد 4 نقاط.

9- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.

10- فيوتشر برصيد 4 نقاط.

نتيجة مباراة القمة 123

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

أليو ديانج يبدع ويرد على مصطفى فتحي

ضرب الدولي المالي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.

نجح مصطفى فتحي مهاجم نادي الزمالك بالعودة في نتيجة المباراة للزمالك في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة من تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء، من خلال تسديدة من الخارج أقصى يسار محمد الشناوي.

سجل النادي الأهلي في الشوط الأول من لقاء الزمالك ثلاثة اهداف وخرج من اللقاء بشباك نظيفة، عن طريق أليو ديانج، وعلى معلول ومحمد شريف، في لقاء يجمع الفريقين في الدوري المصري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ونجح محمد شريف مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في شباك الزمالك في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف محمد شريف في الدقيقة الـ 25 من عمر المباراة من خلال كرة عرضية بمهارة رائعة من عمرو السولية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى أبو جبل وسكنت الشباك.

وسجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني للنادي الاهلي في شبام الزمالك في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء، بعد عرقلة جاء بها من مجهود فردي.

نجح الدولي المالي أليو ديامج من المساهمة بشكل كبير من تسجل الهدف الأول في المباراة لثالح النادي الأهلي في شباك الزمالك في الدقيقة الـ 15 من عمر المباراة، من خلال تسديدة من الخارج ترتطم بالمدافعين والقائم العلوب وفي ابو جبل وتسكن الشباك.