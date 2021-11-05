/659916/نواب-البرلمان-بعد-مباراة-الأهلي-والزمالك-ديربي-يليق-بالكرة-المصرية-والعربية-والاهلي-دايما-مصدر-للسعادة

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز. ورصد موقع دوت الخليج تعليقات نواب البرلمان على المبارة فور انتهائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ونستعرضها في السطور التالية: النائب طارق الخولي الأهلي سيظل مصدر سعادة للملايين.. خماسية رائعة في ليلة أسطورية النائب حسانين توفيق ديربي يليق بالكرة المصرية والعربية... مباراة أكثر من رائعة بمشوار الدوري العام بمشاركة الجماهير ... مبروك لكل الأهلاوية.. وهارد لك لكل الزملكاوية. النائبة مرثا محروس أتقدم بخالص التهاني للنادي الأهلي علي الفوز الكبير في مباراة اليوم، كما أشيد بالروح القتالية للاعبي نادي الزمالك و إصرارهم علي تقديم مباراة رائعة تليق بقطبي الكرة المصرية واتوجه بالشكر لكل المسئولين على إدخال الجماهير واعادة الروح للمدرجات و نتمني عودة الجماهير بشكل كامل بشكل يليق بمصر النائب خالد بدوي السوليه .. أبو كعب متحنّي النائب محمود توشكى مباراة بطولية وأداء ولا أروع من النادي الأهلي في قمة الدوري المصري أمام الزمالك ومشاهدة ممتعة وإحساس مختلف مشاهدة المباراة من الملعب في وجود الجماهير العريقة للناديين وبإذن الله تكون بداية عظيمة لعودة الجماهير المصرية من جديد.. مبروك للنادي الأهلي على الفوز وهارد لك لنادي الزمالك وجماهيره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب البرلمان بعد مباراة الأهلي والزمالك "ديربي يليق بالكرة المصرية والعربية.. والاهلي دايما مصدر للسعادة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.