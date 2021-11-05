أحمد عبد الحليم: الزمالك مهزوم نفسياً قبل بداية المباراة بسبب خوف اللاعبين.. وأشكر موسيماني

/659911/أحمد-عبد-الحليم-الزمالك-مهزوم-نفسيا-قبل-بداية-المباراة-بسبب-خوف-اللاعبين-وأشكر-موسيماني
هاجم أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة الزمالك” “الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراة اليوم ومن العيب أن يظهر لاعبو الفريق بهذا الأداء”.
وزاد “لاعبي الزمالك يخافوا دائما من مباريات الأهلي، وينهزموا نفسيا قبل فنيا خلال أحداث المباراة”.
وواصل “لاعبي الزمالك لم يظهروا خلال المباراة، وكانوا خائفين من لاعبي الأهلي ومهزومين نفسيا، ولا أعرف سبب هذا الأمرط.
وتابع “مصطفى فتحي قام بتحريك لاعبي الزمالك في الشوط الثاني، وكنت أتوقع أن يحدث 3 تغييرات بعد تقدم الأهلي بثلاثية في أول نصف ساعة”.
واختتم “موسيماني كان سببا في عودة نادي الزمالك للنتيجة، وكارتيرون لم يظهر خلال أحداث المباراة”.
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