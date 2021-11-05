تصريحات نارية من بيتسو موسيماني بعد الفوز على الزمالك ويؤكد.. «المرة الجاية نكسب 6/1»

/659914/تصريحات-نارية-من-بيتسو-موسيماني-بعد-الفوز-على-الزمالك-ويؤكد-المرة-الجاية-نكسب-61

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه سعيد بالفوز على الزمالك في لقاء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة "لم ندخل مباراة الزمالك من أجل إثبات أي شئ للجميع، لأننا أبطال أفريقيا وثالث العالم للأندية".

وزاد "تمكنا في تسجيل 5 أهداف وكان من الممكن أن نسجل أكثر، وطريقة اللعب اليوم كانت مثل مباراة الإسماعيلي وسعيد بهذه النتيجة".

وواصل "كنت أتمنى أن نسجل عدد أهداف أكثر ولكن لم نتمكن في حدوث هذا الأمر، والمرة الجايه أتمنى أننا نكسب الزمالك 6/1".

وتابع "الأهلي مش محتاج يرد على أي فرد، لأننا فريق كبير وأبطال أفريقيا وثالث العالم، والأهم الفوز بالمباراة".

واختتم "أتمنى أن تكون الجماهير سعيد بهذا الفوز الكبير اليوم، والقادم أفضل للقلعة الحمراء".

أحمد عبد الحليم: الزمالك مهزوم نفسياً قبل بداية المباراة بسبب خوف اللاعبين.. وأشكر موسيماني

هاجم أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة الزمالك” “الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراة اليوم ومن العيب أن يظهر لاعبو الفريق بهذا الأداء”.

وزاد “لاعبي الزمالك يخافوا دائما من مباريات الأهلي، وينهزموا نفسيا قبل فنيا خلال أحداث المباراة”.

وواصل “لاعبي الزمالك لم يظهروا خلال المباراة، وكانوا خائفين من لاعبي الأهلي ومهزومين نفسيا، ولا أعرف سبب هذا الأمرط.

وتابع “مصطفى فتحي قام بتحريك لاعبي الزمالك في الشوط الثاني، وكنت أتوقع أن يحدث 3 تغييرات بعد تقدم الأهلي بثلاثية في أول نصف ساعة”.

واختتم “موسيماني كان سببا في عودة نادي الزمالك للنتيجة، وكارتيرون لم يظهر خلال أحداث المباراة”.