ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة لموسم 2021/2022

/659918/ترتيب-هدافي-الدوري-الممتاز-بعد-نهاية-الجولة-الثالثة-لموسم-20212022
تزداد اعمال البحص على تطبيق جوجل، حول معرفتة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، لموسم 2021/2022، بعد انتهاء الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وفي الفقرات التالية نرصد ونستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الممتاز بنهاية الجولة الثالثة بالدوري، والتي اختتمها لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك.
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
المركز الأول: علي معلول "الأهلي"، أحمد السيد زيزو "الزمالك"، مابولولو "الاتحاد السكندري"، مروان حمدي "سموحة"، محمد هلال "البنك الأهلي" في المركز الأول برصيد 3 أهداف لكل منهم.
المركز الثاني: بيرسي تاو "الأهلي"، محمد شريف "الأهلي" عبد الله السعيد "بيراميدز"، أحمد رفعت "فيوتشر"، هشام نبوي "غزل المحلة"، وليد الكرتي "بيراميدز"، عمر السعيد "الزمالك"، عبد يحيى وأحمد غنيم "غزل المحلة"، برصيد هدفين لكل منهم.
المركز الثالث: أحمد عبد القادر وأليو ديانج "الأهلي"، وخالد قمر "الجونة" وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي "الزمالك"، برصيد هدف لكل منهم.
نتيجة مباراة القمة 123
انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.
سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.
عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.
سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.
أليو ديانج يبدع ويرد على مصطفى فتحي
ضرب الدولي المالي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.
نجح مصطفى فتحي مهاجم نادي الزمالك بالعودة في نتيجة المباراة للزمالك في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة من تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء، من خلال تسديدة من الخارج أقصى يسار محمد الشناوي.
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