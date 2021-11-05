الطاهرى فى أولى حلقات كلام فى السياسة: ما يتحدث به أهلنا هو ما سنناقشه

جدة - نرمين السيد - وقال الطاهرى، إن ما يتحدث به أهلنا فى الشارع، هو ما سنناقشه مع ضيوفنا فى البرنامج.

وعرض الطاهرى تقريرا ميدانيا على رأى الشارع ومدى تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية.

واستضاف الطاهرى فى أولى حلقات برنامجه كل من الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، والدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، ومحمد نجم، الباحث الاقتصادى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتورة حنان وجدى، منسق المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.