جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الموزمبيقى، عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما أثنى على ما شهدته علاقات البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، خصوصًا بعد الزيارة التى قام بها إلى القاهرة عام 2019، معربًا عن التقدير للدعم الذى تتلقاه بلاده من الجانب المصرى فى عدد من القطاعات التنموية.
من جانبه، أعرب السفير الألفى، عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة وشعب موزمبيق على الدعم الذى تلقاه خلال فترة مهمته فى موزمبيق، مما كان له بالغ الأثر فى تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما فى مجالات الصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن بدء تواجد بعض من كبريات الشركات المصرية فى السوق الموزمبيقى خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن مصر ستستمر فى مساندة موزمبيق فى مختلف مجالات التنمية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع أشكال الدعم للدول الإفريقية الشقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال استقباله سفير مصر.. رئيس موزمبيق يطلب نقل تحياته للسيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.