خلال استقباله سفير مصر.. رئيس موزمبيق يطلب نقل تحياته للسيسى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الموزمبيقى، عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما أثنى على ما شهدته علاقات البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، خصوصًا بعد الزيارة التى قام بها إلى القاهرة عام 2019، معربًا عن التقدير للدعم الذى تتلقاه بلاده من الجانب المصرى فى عدد من القطاعات التنموية.

من جانبه، أعرب السفير الألفى، عن شكره وتقديره لقيادة وحكومة وشعب موزمبيق على الدعم الذى تلقاه خلال فترة مهمته فى موزمبيق، مما كان له بالغ الأثر فى تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما فى مجالات الصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن بدء تواجد بعض من كبريات الشركات المصرية فى السوق الموزمبيقى خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن مصر ستستمر فى مساندة موزمبيق فى مختلف مجالات التنمية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير جميع أشكال الدعم للدول الإفريقية الشقيقة.