جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والزمالك

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تصدر النادي الأهلى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021 عقب مباراة الأهلي والزمالك اليوم، والتى حقق فيها النادي الأهلي الفوز على الزمالك بعدد 5 أهداف مقابل ثلاثة للزمالك.
وتراجع الزمالك للمركز الخامس على سلم جدول الترتيب، إثر هزيمته الكبيرة من الأهلى اليوم، فيما حل بيراميدز ثانيا بنفس رصيد الأهلى، وجاء غزل المحلة في المركز الثالث، والبنك الأهلى رابعا.
وحقق الأهلى فوزا كبيرا على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.
سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.
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