أول تعليق من عمرو أديب على هزيمة الزمالك في مباراة القمة:«فضيحة كروية»

/659922/أول-تعليق-من-عمرو-أديب-على-هزيمة-الزمالك-في-مباراة-القمةفضيحة-كروية

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامي عمرو أديب على هزيمة نادي الزمالك في مباراة القمة.

عمرو أديب ينسب نجاح الأهلي للحظ

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «Mbc مصر»:جالي صداع وضغطي علي، أول مرة ابقى عايز ماتش يخلص بعد تلت ساعة.. كنت حاسس أننا داخلين على فضيحة كروية، الكام دقيقة الأولنين الزمالك اتخض وانهار، وأنا حسيت أن كل حاجة بتقع وشريط حياتي ماشي قدامي.. كنت مش عارف ابلع الماتش ولا اتقبل أنه الماتش مكسب وهزيمة".

وتابع: "النهاردة الأهلي استطاع أنه ينتقم للعام الماضي كله، الجول الأولى كان بحظ غير طبيعي.. النقلة بتاع السوليه ب 10 مليون جنيه، جول عالمي والأهلي نجح أنه يلعب شوط سوبر، الشوط التاني لا، الأهلي كسب بس هي مش خماسية هي ثنائية.. الماتش لو كان كمل خمس دقايق كمان كان الزمالك اتعادل، هذا لا يمنع أنه الأهلي كان أفضل وعنده دكة بدلاء مرعبة".

فوز الأهلي في مباراة القمة

هذا وقد سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، جمعها من 3 إنتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلا: محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.