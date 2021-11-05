/659917/أكرم-توفيق-الفوز-على-الزمالك-هدية-عودة-الجماهير-ومن-الطبيعي-الفوز-بهذه-النتيجة-الكبيرة

أكد أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي أنه سعيد بالفوز على الزمالك اليوم بخماسية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "من الطبيعي أن نفوز بهذه النتيجة، ونحترم نادي الزمالك كثيرا، والأهم الفوز اليوم وتصدر الدوري".

وتابع "تمكنا في السيطرة على اللقاء واستغلال أخطاء لاعبي الزمالك خلال المباراة، وحققنا المطلوب منذ بداية المباراة".

وزاد "كانت هناك مساحات كبيرة في خط الدفاع الخاص بنادي الزمالك وجاءت الأهداف بطريقة جيدة وكان التوفيق حليفنا في لقاء اليوم بشكل كبير".

واختتم "سعيد بعودة الجماهير، ونهدي لهم هذا الفوز، وكنا نريد تحقيق الانتصار بأكثر من 5 أهداف ولكن النتيجة جيدة للغاية".

أحمد عبد الحليم: الزمالك مهزوم نفسياً قبل بداية المباراة بسبب خوف اللاعبين.. وأشكر موسيماني

هاجم أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة الزمالك” “الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراة اليوم ومن العيب أن يظهر لاعبو الفريق بهذا الأداء”.

وزاد “لاعبي الزمالك يخافوا دائما من مباريات الأهلي، وينهزموا نفسيا قبل فنيا خلال أحداث المباراة”.

وواصل “لاعبي الزمالك لم يظهروا خلال المباراة، وكانوا خائفين من لاعبي الأهلي ومهزومين نفسيا، ولا أعرف سبب هذا الأمرط.

وتابع “مصطفى فتحي قام بتحريك لاعبي الزمالك في الشوط الثاني، وكنت أتوقع أن يحدث 3 تغييرات بعد تقدم الأهلي بثلاثية في أول نصف ساعة”.

واختتم “موسيماني كان سببا في عودة نادي الزمالك للنتيجة، وكارتيرون لم يظهر خلال أحداث المباراة”.