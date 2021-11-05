/659921/بعد-خماسية-الأهلي-على-الزمالك-الخطيب-يلغي-عقوبة-الـ-300-ألف

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في القمة 123. وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه الشكر لكل منظومة الفريق الأول ، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة اليوم.

وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

محمود الخطيب يلغي عقوبة الـ 300 ألف

وقرر الكابتن محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر "300 ألف جنيه".

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي ، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبد الحفيظ.

وتوهج النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز بخماسية اليوم، ليأتي نادي بيراميدز صاحب نفس الرصيد من النقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي برصيد 9 نقاط.

2- بيراميدز برصيد 9 نقاط.

3- غزل المحلة برصيد 7 نقاط.

4- البنك الأهلي برصيد 6 نقاط.

5- الزمالك برصيد 6 نقاط.

6- سموحة برصيد 5 نقاط.

7- سيراميكا برصيد 5 نقاط.

8- مصر المقاصة برصيد 4 نقاط.

9- المقاولون العرب برصيد 4 نقاط.

10- فيوتشر برصيد 4 نقاط.

نتيجة مباراة القمة 123

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.