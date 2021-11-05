/659925/محمد-شريف-يكشف-عن-سر-الفوز-على-الزمالك-بخماسية

كشف محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شريف: "أبارك لجماهير النادي الأهلي على الفوز والأداء، مباراة بـ3 نقاط، ما زلنا في بداية الموسم، ونعدهم بحسم لقب الدوري مبكرًا، وأن نواصل مسيرتنا بشكل قوي".

سر فوز الأهلي على الزمالك:

وأضاف: "موسيماني تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم، ودائمًا قبل المباريات ندرس المنافس بشكل جيد، سجلنا 5 أهداف، وكان من الممكن أن تزيد، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل".

واختتم: "أتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة، وهدفنا الفوز ببطولة الدوري مبكرًا، وأشكر جماهير الأهلي على مساندتهم اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة".

تصريحات بيتسو موسيماني

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: واجهنا الزمالك على ملعبه اليوم وحققنا نتيجة جيدة، ‏وجميع لاعبي الأهلي أدوا بروح عالية، وكان فريقنا هو الأفضل على المستوى الفني ‏والخططي.‏

وأضاف المدير الفني: واجهنا الزمالك بنفس أسلوب وطريقة لعب مباراة الإسماعيلي الأولى ‏في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشار موسيماني إلى أن الأهلي سجل خمسة أهداف، بواقع ثلاثة في الشوط الأول وهدفين في ‏الشوط الثاني، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق أهدافًا أكثر خلال المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم ولن تحصل على كل شيء

محمود الخطيب يلغي عقوبة الـ 300 ألف

وقرر الكابتن محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر "300 ألف جنيه".

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي ، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبد الحفيظ.