/659924/عصام-عبد-الفتاح-محمد-عادل-أدار-مباراة-الزمالك-والأهلي-بكفاءة-شديدة

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سعيد بمستوى التحكيم في لقاء الزمالك والأهلي اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "محمد عادل قام بإخراج أفضل مباراة هذا الموسم تحكيميا على اكمل وجه، وقمة الأهلي والزمالك الأهم في أفريقيا".

وزاد "محمد عادل ظهر بشكل ممتاز خلال المباراة، ومن الطبيعي أن تحدث أخطاء ولكن لم تكن مؤثرة للغاية، وأبارك له على الظهور بهذا الشكل الجيد الذي يمثل التحكيم المصري".

وواصل "كان لدي ثقة في الحكام اليوم ولم أكن قلقا في تواجد محمد عادل ومساعديه، وكان هناك حفاظ على الهدوء في لقاء اليوم".

واختتم "لم نعلن عن حكام القمة إلا عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، والقادم أفضل للتحكيم المصري وراضي تماما على أداء محمد عادل".

أحمد عبد الحليم: الزمالك مهزوم نفسياً قبل بداية المباراة بسبب خوف اللاعبين.. وأشكر موسيماني

هاجم أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق وذلك عقب الخسارة أمام الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر “قناة الزمالك” “الزمالك لم يقدم المستوى المطلوب خلال المباراة اليوم ومن العيب أن يظهر لاعبو الفريق بهذا الأداء”.

وزاد “لاعبي الزمالك يخافوا دائما من مباريات الأهلي، وينهزموا نفسيا قبل فنيا خلال أحداث المباراة”.

وواصل “لاعبي الزمالك لم يظهروا خلال المباراة، وكانوا خائفين من لاعبي الأهلي ومهزومين نفسيا، ولا أعرف سبب هذا الأمرط.

وتابع “مصطفى فتحي قام بتحريك لاعبي الزمالك في الشوط الثاني، وكنت أتوقع أن يحدث 3 تغييرات بعد تقدم الأهلي بثلاثية في أول نصف ساعة”.

واختتم “موسيماني كان سببا في عودة نادي الزمالك للنتيجة، وكارتيرون لم يظهر خلال أحداث المباراة”.