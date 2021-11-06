وزير الخارجية يتوجه لواشنطن لعقد الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وسيتضمن الحوار، تناول جميع أوجه علاقات التعاون الثنائى ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك فى إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكى بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، وعدد من مسؤولى الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.