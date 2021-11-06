/659926/خالد-عبد-الغفار-يفجر-مفاجأة-بشأن-الموجة-الرابعة-لفيروس-كورونا

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة عن تفاصيل الموجة الرابعة من فيروس كورونا، والتي تشهدها مصر حاليًا.

دوت الخليج يرصد تصريحات خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزيرة الصحة حول تفاصيل الموجة الرابعة لفيروس كورنا.

خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب

قال خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»: "العالم كله بيشهد زيادة في أعداد الإصابات والوفيات ومنهم مصر، ومعدلات التطعيم لابد أن تكون أكتر من كدا بكتير لأن دا الحل".

وتابع: "احنا دلوقتي في قمة ارتفاعات الموجة الرابعة، أما الموجات الأولى، المعدلات فيها كانت أعلى من كده.. وفي خلال شهر نوفمبر وديسمبر الأرقام هتثبت".

واستطرد قائلًا: "مصر من أوائل الدول اللي دخلت في العلاج بالمستحضرات الحيوية، احنا دلوقتي عندنا أحدث الأدوية اللي بتقلل حالات الوفيات.. احنا استهلكنا 39 مليون جرعة من اللقاحات ونمتلك حاليًا 33 مليون جرعة... عندنا 12 مليون مواطن خدوا الجرعتين".

استمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا عالميًا.

ومن جانبه، سجلت العديد من الدول ارتفاعا في الوفيات والإصابات جراء تفشي كوفيد-19 عالميا.

ففي أوروبا، رصدت السلطات الصحية في المملكة المتحدة 193 حالة وفاة، و34 ألفا و29 إصابة خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الوفيات بين المصابين بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 141 ألفا و588 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 9 ملايين و241 ألفا و916 إصابة.

كما أعلن المعهد الوطني للصحة العامة الهولندي، تسجيل 20 حالة وفاة، و10 آلاف و949 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ 17 يوليو الماضي.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات المرتبطة بـ«كوفيد-19» المسجلة في نذرلاند منذ ظهور الوباء إلى 18 ألفا و517 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليوني و177 ألفا و707 إصابات.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8268 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 463 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و693 ألفا و532 شخصا فيما بلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 50 ألفا و87 وفاة.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 788 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 162 ألفا و476 حالة والوفيات إلى 1184.

وفي كرواتيا، فقد أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 6932 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 490 ألفا و74 حالة، وسجلت البلاد 36 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 9400 حالة.

أما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و174 ألفًا و333 إصابة والوفيات إلى 10 آلاف و271 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1289 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و95 ألفا و337 إصابة، كما سجلت 9 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و193 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.