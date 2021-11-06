/659931/على-هامش-واقعة-الإسماعلية-عمرو-أديب-يناشد-بتغليظ-عقوبة-حاملي-السلاح-الأبيض

دوت الخليج يرصد مناشدة الإعلامي عمرو أديب بتغليظ عقوبة حاملي السلاح الأبيض.

قال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة ال «Mbc مصر»: "غلظوا عقوبة حاملي السلاح الأبيض ودا بدل ما تغلظلوا عقوبة تصوير الجرائم.. أنا بناشد بتوع مجلس النواب يشددوا العقوبة".

وأضاف:" دا في شباب بالنسبالهم المطوة اللي ورا في جيبه جدعنة".

عمرو أديب يدافع عن أهالي الإسماعلية

ودافع عن أهالي الإسماعلية بعد اتهامهم بالتخلي عن القتيل قائلًا: "كان في ظلم واضح لأهالي الإسماعلية، أنا بصراحة لو في حد ماسك سلاح مقربلهوش.. هم مواطنين مسالمين، اللي ماشي معاه عياله ومراته".

وتابع: "الصدمة خلت ناس كتير متقربش.. بلاش تفردوا صدركم عليهم أوي كده، دا واحد ميعرفوش شارب ايه، هما مكنوش هيحدفوا عليه طوب فهيموت يعني".

واقعة مذبحة الإسماعلية

تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.

وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.