/659927/عمرو-السولية-يشرح-أسرار-صناعة-هدف-محمد-شريف-الرائع-ويوجه-رسالة-للجماهير

أكد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، أنه يهدى الفوز الكبير اليوم على الزمالك للجماهير التي حضرت المباراة وكافة عشاق المارد الأحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عب "أون تايم سبورتس" "سعيد بالفوز الكبير ولا يعنيني صناعة الهدف الجميلة التي أعجبت الجماهير، والأهم الفريق وتحقيق النقاط الثلاثة، وأتمنى عودة الجماهير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

وزاد "الفوز اليوم يمثل دفعة كبيرة خلال المباريات القادمة، والأهم تحقيق نقاط المباراة، وصناعتي للهدف "توفيق من عند ربنا".

وواصل "الهدف كان جميلا بسبب تواجد محمد شريف في المنطقة بشكل جيد، وطريقة اللعب اليوم لم تكن غريبة علينا، وتمكنا أن نحقق الفوز بها خلال مباريات كبيرة".

وأكمل "تغيير طريقة اللعب بسبب حفظ المنافسين لنا لطريقة اللعب، وهذه الطرقة جيدة لنا من أجل الحفاظ على الدفاع الخاص بالفريق، والأفضل تحقيق الفوز".

وتابع "الجمهور المصري عاطفي للغاية، خاصة جمهور الأهلي، ونعلم هذا الأمر وكان هناك تقصير من اللاعبين في المنافسات الماضية، والأهم تحقيق الدوري والبطولات القادمة".

واختتم "بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، والجميع قام بالتدعيم بشكل جيد، ونتمنى الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم وتعويض ما حدث الموسم الماضي".

تصريحات نارية من بيتسو موسيماني بعد الفوز على الزمالك ويؤكد.. «المرة الجاية نكسب 6/1»

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه سعيد بالفوز على الزمالك في لقاء اليوم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة "لم ندخل مباراة الزمالك من أجل إثبات أي شئ للجميع، لأننا أبطال أفريقيا وثالث العالم للأندية".

وزاد "تمكنا في تسجيل 5 أهداف وكان من الممكن أن نسجل أكثر، وطريقة اللعب اليوم كانت مثل مباراة الإسماعيلي وسعيد بهذه النتيجة".

وواصل "كنت أتمنى أن نسجل عدد أهداف أكثر ولكن لم نتمكن في حدوث هذا الأمر، والمرة الجايه أتمنى أننا نكسب الزمالك 6/1".

وتابع "الأهلي مش محتاج يرد على أي فرد، لأننا فريق كبير وأبطال أفريقيا وثالث العالم، والأهم الفوز بالمباراة".

واختتم "أتمنى أن تكون الجماهير سعيد بهذا الفوز الكبير اليوم، والقادم أفضل للقلعة الحمراء".