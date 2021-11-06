/659928/بدر-بانون-أهدى-الفوز-على-الزمالك-لجماهير-الأهلي-وكنا-نعلم-أننا-سوف-نسجل-أهداف-عديدة

أكد بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، أن تحقيق الفوز على الزمالك يعد مطلب جماهيري بشكل مستمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "بداية المباراة كانت جيدة لنا بالاستحواذ على منطقة وسط الملعب من أجل تسجيل الهدف الأول، وقد كان وتمكنا أن نأخذ الأسبقية سريعا ثم الأهداف توالت".

وزاد "المنافسة مع نادي الزمالك قوية بشكل مستمر وكان الأهم هو تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير الحاضرة في لقاء اليوم بملعب القاهرة الدولي".

وواصل "التحكم في رتم المباراة كان سببا في الحصول على هذه النتيجة، وكان الأهم هو تسجيل 3 أهداف خلال أحداث الشوط الأول".

واختتم "كنا نعلم جيدا أننا سوف نسجل أهداف عديدة، ولكن كان الأهم هو إحراز الهدف الأول، والزمالك قدم مباراة كبيرة وهارد لك لهم على الهزيمة".

عمرو السولية يشرح أسرار صناعة هدف محمد شريف الرائع.. ويوجه رسالة للجماهير

أكد عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، أنه يهدى الفوز الكبير اليوم على الزمالك للجماهير التي حضرت المباراة وكافة عشاق المارد الأحمر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عب "أون تايم سبورتس" "سعيد بالفوز الكبير ولا يعنيني صناعة الهدف الجميلة التي أعجبت الجماهير، والأهم الفريق وتحقيق النقاط الثلاثة، وأتمنى عودة الجماهير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

وزاد "الفوز اليوم يمثل دفعة كبيرة خلال المباريات القادمة، والأهم تحقيق نقاط المباراة، وصناعتي للهدف "توفيق من عند ربنا".

وواصل "الهدف كان جميلا بسبب تواجد محمد شريف في المنطقة بشكل جيد، وطريقة اللعب اليوم لم تكن غريبة علينا، وتمكنا أن نحقق الفوز بها خلال مباريات كبيرة".

وأكمل "تغيير طريقة اللعب بسبب حفظ المنافسين لنا لطريقة اللعب، وهذه الطرقة جيدة لنا من أجل الحفاظ على الدفاع الخاص بالفريق، والأفضل تحقيق الفوز".

وتابع "الجمهور المصري عاطفي للغاية، خاصة جمهور الأهلي، ونعلم هذا الأمر وكان هناك تقصير من اللاعبين في المنافسات الماضية، والأهم تحقيق الدوري والبطولات القادمة".

واختتم "بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، والجميع قام بالتدعيم بشكل جيد، ونتمنى الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم وتعويض ما حدث الموسم الماضي".