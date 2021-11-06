/659930/محمد-الشناوي-يتحدث-لأول-مرة-عن-أزمة-عصام-الحضري-مع-منتخب-مصر-ويكشف-الحقائق
رفض محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، الرد على الأزمة الأخيرة التي حدثت داخل منتخب مصر.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "أتعود دائما عدم الرد على الأحاديث التي تخرج من الصحافة والإعلام، وتركيزي فقط على الملعب من أجل مساندة الفريق والمنتخب".
وواصل "هناك من يركز فقط على أمور لم تحدث وتم تضخيم الأمور بشكل كبير، ولكن لن أرد سواء بالسب أو الإيجاب، والأهم مصلحة منتخب مصر".
وزاد "أتعجب من عدم الحديث عن الإيجابيات وهي مشاركة أبو جبل في لقاء ليبيا والظهور بشكل مميز للغاية، ولكن من تحدث كان يريد خلق أزمة من لا شئ ولا توجد أزمات داخل صفوف منتخب مصر وأحترم الجميع".
واختتم "الجميع يلعب من أجل منتخب مصر، وليس هناك عداوة داخل المعسكر، فالجهاز الفني يختار من يمثل الفريق، وأتمنى الالتفاف حول منتخب مصر وليس الاشخاص".
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