جدة - نرمين السيد - يعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة لمناقشة عدد من الملفات الهامة منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التى تقدمها الوزارة للخريجين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها قانون العمل.. وزير القوى العاملة يعقد مؤتمرا اليوم لبحث عدد من الملفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.