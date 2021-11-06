الإفتاء: لا يجوز التبرع من مال المتوفى وفى الورثة قاصر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة، أنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تركة الميت، لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حد التكليف، ولا يجوز التصرف فى ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له.

وأضافت: "يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك".