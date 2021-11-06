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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة، أنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تركة الميت، لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حد التكليف، ولا يجوز التصرف فى ماله إلا بما فيه منفعة محضة له، وإخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له.
وأضافت: "يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: لا يجوز التبرع من مال المتوفى وفى الورثة قاصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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