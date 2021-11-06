انطلقت منذ قليل فى تمام الساعة العاشرة مساء، أولى حلقات برنامج "كلام فى السياسة"، مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى على شاشة قناة إكسترا نيوز.
وقال الطاهرى، إن ما يتحدث به أهلنا فى الشارع، هو ما سنناقشه مع ضيوفنا فى البرنامج.
وعرض الطاهرى تقريرا ميدانيا على رأى الشارع ومدى تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية.
واستضاف الطاهرى فى أولى حلقات برنامجه كل من الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، والدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، ومحمد نجم، الباحث الاقتصادى، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتورة حنان وجدى، منسق المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى فى أولى حلقات كلام فى السياسة: ما يتحدث به أهلنا هو ما سنناقشه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.