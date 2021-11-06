الطاهرى: موجة ارتفاع أسعار تضرب العالم هى الأكثر قسوة من 10 سنوات

قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن هناك موجة ارتفاع أسعار تضرب العالم، مؤكدا أن "الاقتصاد العالمى يدخل مرحلة عدم اليقين، وقدرت قيمة الإنتاج المفقود بنحو 2.7 تريليون دولار".
وأضاف الطاهرى، خلال أولى حلقات برنامجه "كلام فى السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الأمم المتحدة أعلنت أن الموجة الأكثر قسوة منذ 10 سنوات.
وبيّن الطاهرى أن هناك حاويات حبيسة، وأزمات فى الطاقة، وارتفاع مباغت فى أسعار النفط، ومخاطر فى سلاسل الامداد العالمية خاصة من الصين أكبر مصدر فى العالم، مضيفا: "كل هذا وأكثر ألقى أعباءه على الحكومات، ومنها الحكومة المصرية، ومنها إلى المواطن الذى أصبح يسأل سؤالا منطقيا.. ما السر فى ارتفاع بعض أسعار السلع؟".
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