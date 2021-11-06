/659932/بعد-خماسية-الأهلي-حسين-لبيب-رئيس-الزمالك-يقدم-شكوى-ضد-معلق-المباراة-والجماهير-تفاصيل

أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، تقديم شكوى عاجلة ضد معلق مباراة الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد البيان الصادر من الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن معلق المباراة المتحيز لصالح الأهلي، سيتم تقديم شكوى للجهات المعنية بهذا الأمر، ودعوة شركة تذكرتي والإفريقية لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة".

وزاد البيان "الجميع لمس التقصير تجاه نادي الزمالك قبل المباراة، وسيتم تقديم مذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي والهتافات المسيئة خلال المباراة".

محمد الشناوي: أشكر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.. والجماهير تستحق الفرحة بشكل مستمر

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، أنه مباراة اليوم أمام الزمالك كان لابد أن يتم تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "الأهم في لقاء اليوم هي روح اللاعبين، وظهر ذلك خلال أحداث المباراة، وأبارك للجميع على النتيجة، وكنا نريد إسعاد الجماهير، وقد كان كانت البداية جيدة، ونهاية المباراة ترعنا للضغط بشكل طبيعي وتمكنا أن نحقق الفوز".

وزاد "أشكر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على العمل الشاق خلال الفترة الماضية من أجل تجهيزي للمباراة، والشكر أيضا لإدارة النادي التي وفرت جميع الأجهزة المطلوبة من أجل العلاج بشكل سريع للاعبين، وهذا الأمر يحدث مع جميع اللاعبين وليس الشناوي فقط".

وواصل "مشاركتي في المباراة كانت بعد شفائي تماما، ولو كنت غير مؤهل للعب المباراة كان علي لطفي سيحرس مرمى الفريق بشكل جيد وقدم فترة كبيرة بشكل رائع مؤخرا، والجميع يلعب من أجل مصلحة الأهلي وليس شئ آخر، وكرة القدم لعبة جماعية، وأي حارس سيتواجد سيحرس مرمى الفريق بشكل جيد".

وتابع "التركيز فقط كان كلمة السر خلال الفترة الماضية من أجل العودة في هذه المباراة، ونادي الزمالك قدم مباراة كبيرة وأقول لهم هارد لك ولجماهيرهم، وكل لاعب يلعب من أجل فريقة".

واختتم "لاعبي الزمالك تربطنا بهم علاقة جيدة، وأقول لهم هارد لك، والقادم أفضل للجميع، والجميع يتنافس بشرف، وأرفض التعليق على الأزمة الأخيرة في منتخب مصر".