الأوقاف تعلن انطلاق الموسم الثقافى الخامس اليوم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أن موضوع الجلسة الحوارية اليوم هو "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، وسيكون ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وسيتحدث فى الجلسة كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتبان الصحفيان أكرم القصاص ووجدى زين الدين، والمستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة.
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