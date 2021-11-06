الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يكون طقس اليوم السبت، معتدلًا إلى مائل للحرارة نهارًا على مناطق شمال الجمهورية حتى وسط الصعيد، وحار جنوبًا، ولطيف ليلًا على أغلب الأنحاء، يميل للبرودة بوسط سيناء، ويكون باردًا بمرتفعاتها الجنوبية.





وأضافت الهيئة أنه من المنتظر أن تكون الأجواء مشمسة، يتخللها ظهور متفرق للسحب شمالًا مع رياح معتدلة، ويصاحبها هبات نشطة أحيانًا على بعض المناطق الشمالية، ومن المنتظر أن تكون حالة البحرين معتدلة وملائمة للأنشطة البحرية. كما تتشكل الشبورة فى وقت لاحق من الليلة وحتى الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية فى شمال الجمهورية، تصل إلى مستوى الضباب أحيانًا. أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فهى كالتالي: القاهرة 30/20 الإسكندرية 27/20 مرسى مطروح 25/19 دمياط 27/21 بورسعيد 26/23 العريش 28/20 المنصورة 29/18 كفر الشيخ 29/18 دمنهور 29/17 طنطا 29/18 شبين الكوم 29/19 الزقازيق 29/19 الإسماعيلية 30/18 السويس 30/19 الفيوم 30/20 بنى سويف 31/19 المنيا 31/18 أسيوط 32/16 سوهاج 33/17 قنا 34/17 الأقصر 34/18 أسوان 36/21 شرم الشيخ 32/23

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