مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراتي سليتا فيجو مع برشلونة وريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد أمام فريق مانشستر سيتي الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 English

تشيلسي ضدبيرنلي الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون الساعة 5 مساء

برينتفوردضد نوريتش سيتي الساعة 5 مساء

برايتون ضد نيوكاسل يونايتد الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 English

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إسبانيول أمام فريق غرناطة الساعة 3 مساء

سيلتا فيجو أمام فريق برشلونة الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports Connect

ديبورتيفو ألافيس امام فريق ليفانتي الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد أمام فريقرايو فاليكانو الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الألمانى

بايرن ميونخ أمام فريق فرايبورج الساعة 4:30 مساء

لايبزيج بوروسيا أمام فريق دورتموند الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل أمام فريق أنجيه الساعة 6 مساء

بوردو أمام فريق باريس سان جيرمان الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect.

مواعيد مباريات الدوري التركي

يني ملطية سبور أمام فريق إسطنبول باشاك شهير الساعة 3 مساء

أنطاليا سبورأمام فريق ألتاي الساعة 3 مساء

بشكتاش أمام فريق طرابزون سبور الساعة 6 مساء.

الأهلي والزمالك

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.