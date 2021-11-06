/659935/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-في-الدوري-المصري

يلتقي النادي الأهلي مع فريق المقاولون العرب، يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت 1 مباراة الأهلي والمقاولون العرب، وهي القناة الناقلة لمواجهات الدوري المصري وكأس مصر.

ترتيب الأهلي

ويحتل الأهلي المركز الأول من ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط، متساويا مع بيراميدز، صاحب الوصافة.

ولعب الأهلي، حتى الآن، 3 مباريات في الدوري المصري؛ فاز فيهم جميعًا، دون أن يتعرض لأي هزيمة أو تعادل.

الأهلي والزمالك

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.