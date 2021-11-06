/659936/في-قمة-الدوري-الإنجليزي-تعرف-على-موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ومانشستر-سيتي

تقام اليوم السبت مبياراه تجمع بين مانشستر يونايتد وغريمة مانشستر سيتي في ديربي مدينة مانشستر، والتي تقام في الثانية والنصف من ظهر اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

مانشستر يونايتد يدخل المباراة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد العودة إلى طريق الانتصارات على حساب توتنهام في الجولة الماضية.

وأخفق مانشستر يونايتد في أربع جولات متتالية، حيث تعرض إلى ثلاث هزائم وتعادل، قبل أن يفوز على توتنهام.

تشكيل مانشستريونايتد المتوقع:

في حراسة المرمي:دافيد دي خيا إريك بايلي - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف وان بيساكا - فريد - سكوت ماكتوميناي - لوك شاو برونو فيرنانديش كريستيانو رونالدو - إدينسون كافاني.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

في حراسة المرمي: إيدرسون كايل ووكر - جون ستونز - روبن دياش - جواو كانسيلو كيفين دي بروينه - رودري - برناردو سيلفا جابرييل جيسوس - فيل فودين - جاك جريليش.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا:

وأنتهت المباراة التي لعبت بين أتالانتا ومانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة 2/2، في لقاء شهد تألق النجم الكبير كريستيانو رونالدو وأحرز هدفين حافظ بهما على أمال فريقه في التأهل للدور القادم.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أعلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات، بجانب تسجيله هدفين في الشهر الجديد أمس.

والجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة، والتعادل بالجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

تشيكل مانشستر في لقاء أمام أتالانتا:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أرون فان بيساكا، ايريك بايلي، رافايل فاران، هاري ماغوير، لوك شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.