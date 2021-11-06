انطلاق الدورة الرابعة من معرض النقل الذكى واللوجيستيات غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن الدورة الرابعة تقام فى الفترة من 7 الى 10 نوفمبر2021 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمشاركة 250 شركة من 20 دولة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى كافة مجالات النقل.

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