/659938/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-سيلتا-فيجو-والتشكيل-المتوقع

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيرة سيلتا فيجو مساء اليوم السبت ضيفًا على ملعب "بالايدوس" أمام فريق سيلتا فيجو، في تمام الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الاسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراس المرمي: تير شتيجن سيرجي روبرتو - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي فيليبي كوتينيو - أنسو فاتي - ممفيس ديباي.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو :

‏حراسة المرمى: كورتوا

‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو