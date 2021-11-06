الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة يتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "معيط: الاقتصاد الوطنى قادر على التصدى للأزمات وتلبية احتياجات المواطنين"، أبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة فى مواجهة الصدمات والتحديات الداخلية والخارجية وهذا ما تجلى بوضوح خلال جائحة كورونا، كما أصبح أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال لقاء وزير المالية مع ريشى سوناك وزير الخزانة البريطانى على هامش مشاركته فى "يوم التمويل" بمؤتمر "الأمم المتحدة للمناخ" بجلاسجو.

وتحت عنوان "البنك الأوروبى: 4.9% نموا اقتصاديا بمصر خلال 2021-2022"، سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بأن التوقعات الإيجابية التى أوردها تقرير البنك حول الاقتصاد المصرى تؤكد قدرته على المضى قدما نحو تحقيق التعافى من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية فى الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافى السريع من تداعيات الجائحة، كما أشارت إلى أن البنك توقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط.

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، عنونت الصحيفة "شوقى: الانتهاء من توزيع التابلت 10 نوفمبر"، لتسلط الضوء على إعلان وزير التربية والتعليم طارق شوقى للجدول الخاص بتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى بمختلف المدارس بجميع المحافظات، وإشارته إلى الانتهاء من توزيعه فى 10 نوفمبر الجارى.



ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زار الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى حيث تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتى تضمنت التابوت الفرعونى والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية.

وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، ذكرت أن الشيخ محمد بن زايد عبر، خلال جولته بالجناح، عن إعجابه بالمعروضات الأثرية وفكرة الجناح التى تجمع بين أصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية أكدت اسـتمرار توجيه ضرباتها الأمنية النوعية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة مـن خلال حملات مكثفة بمحيط الكافيتريات والمقاهى.

ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها "إن ذلك يأتى ترسيخا للإدراك الواعى لأجهزة وزارة الداخلية بمسؤوليتها الوطنية فى حماية المواطنين خاصة الشباب من مخاطر الوقوع فريسة فى براثن الإدمان والسعى الدائم لعدم دخول أشخاص جدد إلى دائرة التعاطى من خلال الحملات النوعية التى تستهدف مجابهة انتشار الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة".

وأضافت الصحيفة أن الوزارة شددت على السعى لإحباط المحاولات غير المشروعة للعناصر الإجرامية للإضرار بالمجتمع المصرى.

وقالت "إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة أعلن استقبال مصر 3 ملايين و575 ألفا و40 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «موديرنا» مقدمة من دولة كندا عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات ضمن خطة الدولة فى التنوع والتوسع فى توفير لقاحات فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إن لقاح «موديرنا» حصل على موافقة الاستخدام الطاريء من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما"، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التى تم استلامها أمس ستخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

وبدورها، قالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن الولايات المتحدة أكدت أن مصر شريك حيوى لها وأنها ملتزمة بتعزيز الشراكة المستمرة بين البلدين على مدى 40 عاما من خلال دعم مجالات التعاون الأمنى وحقوق الإنسان وتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية المتميزة بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى تصريحات تضمنها بيان للوزارة، إن أنتونى بلينكن وزير الخارجية سيرحب بسامح شكرى وزير الخارجية المصرى وفريقه فى واشنطن يومى 8 و 9 نوفمبر الجارى؛ لبدء الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف أنه سينضم إلى بلينكن مسئولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع الأمريكية، بعد أن يدلى كل من بلينكن وشكرى بتصريحات للصحفيين فى مستهل اليوم الأول من الحوار.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ يبدأ، فى جلسته غدا بحث مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمتضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية للتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالتخطيط والمتابعة للقضاء على التضارب وعدم التنسيق بينها، كما يهدف إلى التحول نحو نظام اللامركزية ونقل السلطات بين المستويات المحلية المختلفة وتحديد دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مجالات التنمية.

وأكدت أن القانون يهتم بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة ويؤكد عدم إدراج أى مشروعات دون توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها.

وقالت الصحيفة إن اللجنة الفنية (المصرية/ الليبية) وقعت بروتوكول الربط الإلكترونى بين البلدين؛ استعدادا لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة فى الإعمار.

وأكدت الصحيفة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أن منظومة الربط الإلكترونى تستهدف تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية ووفق إجراءات قانونية من شأنها تحديد أماكن تواجد هذه العمالة التى تعمل لدى الجانب الليبى.

وأشار سعفان إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التى سوف تشهد تواجدا فى الأراضى الليبية قريبا؛ فضلا عن باقى التخصصات المهنية المطلوبة، وكشف عن أن العمالة التى سيتم طلبها سوف تكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا للمهن المطلوبة قبل سفرها.

وتحت عنوان "التعليم تبدأ تدريب معلمى المدارس الخاصة والدولية على المناهج الجديدة" سلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على إعلان وزارة التربية والتعليم بدء تدريب معلمى المدارس الخاصة "العربى واللغات" وكذلك معلمو المعاهد القومية والمدارس الدولية لمواد الهوية القومية، على المناهج الجديدة غدا وبعد غد داخل قاعات الـ"فيديو كونفرانس" بالإدارات والمديريات التعليمية لمعلمى الرياضيات والعلوم.

كما نقلت الصحيفة عن وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى قوله "إن المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل زمام 7.3 مليون فدان من الأراضى القدمية من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال 3 سنوات، وذلك فى إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة إملائية سواء على مستوى شبكة المجارى إملائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.