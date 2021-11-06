القوي العاملة: تعيين 1104 شباب بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1104 شباب ، منهم 11 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 3189 شاباً.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال سبتمبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 650 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 482 رخصة مزاولة المهنة ، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً ، وتم تحويل 6 شكاوى للقضاء ، و 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 105 آلاف جنيه لـ 37 عاملاً ، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ 4550 عامل غير منتظم .
وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 296 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير محضرين ، بالإضافة إلى عقد 2 ندوة توعية للعمال حضرها 14 عاملا ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 107 منشأة ، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة ، وعقد 9 ندوات توعية ، كما قامت بمتابعة 158 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 17 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة ، وتجديد 85 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
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