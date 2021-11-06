طارق الخولي بعد فوزالأهلي بمباراة القمة: سيظل مصدر سعادة للملايين..خماسية رائعة في ليلة أسطورية

/659941/طارق-الخولي-بعد-فوزالأهلي-بمباراة-القمة-سيظل-مصدر-سعادة-للملايينخماسية-رائعة-في-ليلة-أسطورية

هنأ النائب طارق الخولي، عضو اجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النادي الأهلي لفوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بـ 5 أهداف مقابل 3، مؤكدا أن القلعة الحمراء ستظل مصدر سعادة للملايين، مضيفا” خماسية رائعة في ليلة أسطورية”

دوت الخليج يرصد تعليق طارق الخولي على فوز الاهلي بمباراة القمة

مبارة القمة

هذا ومنح الجهاز الفني بالقلعة الحمراء لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بـ 5‏أهداف مقابل 3 ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح المدير الفني للفريق راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقائي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا مناقشة مشروع قانون التخطيط العامة، وسط آمال وتطلعات كبيرة أن يكون له دور كبير فى التنمية والتخطيط.

مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

يُعزز أيضا من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.