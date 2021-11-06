/659944/مرثا-محروس-تطالب-بعودة-الجماهير-بشكل-كامل-يليق-بمصر-وتؤكد-أعادت-الروح-للمدرجات

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهاني للنادي الأهلي علي فوزه على نادي الزمالك بـ 5 أهادف مقابل 3 فى مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة مرثا محروس على فوز النادي الاهلي بمباراة القمة

مباراة القمة

وأشادت عضو مجلس النواب مرثا محروس، بالروح القتالية للاعبي نادي الزمالك و إصرارهم علي تقديم مباراة رائعة تليق بقطبي الكرة المصرية موجهة الشكر لكل المسئولين على إدخال الجماهير واعادة الروح للمدرجات و نتمني عودة الجماهير بشكل كامل بشكل يليق بمصر.

فوز الاهلي بمباراة القمة

هذا ومنح الجهاز الفني بالقلعة الحمراء لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بـ 5‏أهداف مقابل 3 ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح المدير الفني للفريق راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقائي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا مناقشة مشروع قانون التخطيط العامة، وسط آمال وتطلعات كبيرة أن يكون له دور كبير فى التنمية والتخطيط.

مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

يُعزز أيضا من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلى، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.