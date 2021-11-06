بالأرقام.. جهود الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - تلقى محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى انطلقت فى الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى.





وأشار شعراوى، إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت فى إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانا من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضى الزراعية.

وأوضح أن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى إزالة 1461 مبنى مخالف على مساحة 164 ألف متر مربع، وأزالت محافظة البحيرة 821 مبنى مخالف على مساحة 42 ألف متر مربع، فيما أزالت محافظة الغربية 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع، كما أزالت محافظة المنيا 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر، وفى بنى سويف تم إزالة 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع، وأزالت محافظة القليوبية 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع.

ولفت وزير التنمية المحلية، الى أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، أزالت محافظة الوادى الجديد التعديات واسترداد مساحات 6157 فدانا، وفى محافظة الشرقية تم إزالة التعديات على مساحات واسترداد 818 فدانا، وفى أسيوط تم إزالة التعديات على مساحات واسترداد 628 فدانا، وفى الفيوم تم إزالة تعديات على مساحات 517 فدانا واستردادها.

وثمن الوزير، جهود المحافظين والقيادات التنفيذية وقوات إنفاذ القانون وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18، مطالبا المحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية مع سرعة استغلال تلك الأراضى على أرض الواقع.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، لافتًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن جميع المحافظات ستقوم بالتنسيق المستمر تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتى ستبدأ فى الفترة من 6 حتى 26 نوفمبرالحالى، وستقوم غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقًا للخطط التى تم وضعها قبل إنطلاق الموجة 18.

ولفت إلى أن الموجة 18 تتضمن إزالة جميع التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ فى الإجراءات المتعلقة بالتنقنين تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.