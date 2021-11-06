القوي العاملة : تعيين 521 شاباً واستخراج 522 شهادة...

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 60 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 23 عاملا غير منتظم ، و8386 جنيها رعاية صحية لـ 38 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 54 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 521 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 شباب من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1660 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 273 منشأة ، وأسفر عن تحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 13 حملة تفتيشية ، كما تلقت 22 شكوى عمالية ، تم تسويتها بالكامل ، وعقد ندوتين توعية للعمال .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 90 منشأة ، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .