حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي .. توفير 2521 فرصة عمل .. تعيين 12595 شابا في 7 محافظات ..تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 29 أكتوبر الماضى إلى 4 نوفمبر الجاري- منها، شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي ، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ، وشركة كاد ماسترز ، بشأن إقامة تعاون بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، وقرار الوزير بمد تحديث قواعد البيانات الموحدة للمنظمات النقابية لمدة أسبوعين ، وتوفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة من خلال نشرة التشغيل الدورية، وتعيين 12 ألف و595 شابا في 7 محافظات ، وتحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث ، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 ، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة .

وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام ، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.

وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية ، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة ، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول .

وشهد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدعوة من اللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى ، ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي، بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة ، واللواء أركان حرب أيمن وفاء مدير إدارة المدفعية، واللواء أركان حرب محمد عدلى عبد الواحد مدير إدارة الأسلحة والذخيرة ، وعدد من قادة الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى والقيادات العمالية والعاملين ، وذلك بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وقال وزير القوى العاملة ، فى تصريحات صحفية في إطار الاحتفالية بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي ، بمناسبة ذكرى إنتاج أول طلقة فى مصانع الإنتاج الحربي ، مهنئاً العاملين بالوزارة وهيئاتها والشركات التابعة لها بالعيد ، والتى شهد على مدار سنوات عديدة المزيد من التطورات في الإنجازات والمنتجات .

وأكد الوزير قدرة العامل المصري خلال المرحلة الراهنة والتي تضاهي قدرات ومهارات العمال فى كل دول العالم بل ويتفوق عليها ، مشددا على أن العامل المصري من أكفأ العمال على مستوى العالم ، مشيرا إلي أن منتجاتهم وإنجازاتهم ظهرت فى وزارة الإنتاج الحربي والهيئات التابعة لها ، والتى تمثل الداعم الأساسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية على مر السنوات ، من أجل تحقيق التقدم والازدهار ورفع راية الدولة المصرية عالية خفاقة .

من جانبه رحب محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربي ، بوزراء القوى العاملة ، والدولة للهجرة ، والحضور ، في هذا الحدث الصناعي التاريخي والذى شكل في تاريخ الدولة المصرية ركيزة أساسية فى الدفاع والبناء والتنمية ، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصنعة فى شركة شبرا .

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن منظومة العمل فى الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها تبدأ وتقوم فى الأساس على العاملين بها ، مقدماً التحية لكل الأيدي العاملة التى لطالما ضربت أروع الأمثال فى أداء العمل بإتقان وإصرار لتحقيق الإنجازات والوصول بالإنتاج الحربي لمستقبل أفضل يتمناه الأحفاد ويفتخرون به بأجدادهم وما قدموه من إنجازات جيل بعد جيل .

وقدم وزير الإنتاج الحربي الشكر والتقدير، لمهندسي الوزارة والإداريين والنقابيين فى الشركات ، على جهودهم فى إتمام كل الإنجازات وخروجها إلى النور بالإشتراك مع القطاعات والشركات والوحدات التابعة لها، واستكمال ملحمة العبور الجديدة.

وأشار الوزير، إلى أنه فى حفلنا اليوم تشرفنا بعرض أهم الانجازات التي حققتها الوزارة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومنها إنتاج الصلب المدرع بمصنع 100 بالمشاركة مع شركة حديد عز إحدى شركات القطاع الخاص ، وهو مثال حي على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى إنتاج أول منتج مصري فى هذا المجال ، بعدما كان يتم استيراده من الخارج ، فأصبحت الدولة المصرية تمتلك قدرات التصميم والإنتاج للعربات المدرعة التى يدخل هذا المنتج فى صناعتها .

كما شهد وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ، وشركة كاد ماسترز ، بشأن إقامة تعاون بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ، والعمل معًا من أجل توفير الخدمات التدريبية وشهادات الإعتماد الدولية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المؤهلة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة .

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة القوى العاملة ، حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وعن الشركة طاهر سعيد المدير التنفيذي لشركة كاد ماسترز ، بحضور محمد صالح المدير الإقليمي لشركة أوتو ديسك بالشرق الأوسط ، وحازم نبيل مدير الشركة بمصر وليبيا ، وأسامة رضا مسئول بشركة كاد ماسترز .

وقال الوزير : أن المذكرة تهدف إلى التعاون إعداد قوى عاملة مدربة تنخرط في سوق العمل وتلبي احتياجاته وذلك من خلال تأهيل الشباب من الجنسين وتقديم برامج تدريبية عالية الجودة بشهادات دولية لتدريب الشباب على مهن المستقبل، من خلال تدريب 60 مدرباً متخصصاً فى البرامج التخصصية ، منها 20 مدرباً على برنامج Fusion 360 في مجال تصميم الأثاث، و 20 مدربا على برنامج Fusion 360 في مجال التصميم المعدني(Sheet Metal)، و20 مدربا على برنامج AutoCAD

في مجال الرسم الهندسي، وذلك لضمان استدامة الاستفادة من البرامج التدريبية للشباب من خلال هؤلاء المدربين .

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي.، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص فى 15 محافظة لشغلها خلال شهر نوفمبر 2021 .

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، والإسماعيلية ، وأسيوط ، والغربية، والدقهلية، والبحيرة ، والشرقية ، والمنيا ، ودمياط ، وقنا ، والمنوفية ، والإسكندرية ، وأسوان ، والبحر الأحمر كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أكتوبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 58 فرصة عمل.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، 237 فرصة عمل على 15 مهنة بـ 4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر ، بمرتبات تتراوح بين 2500 إلي 7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها خلالها الأسبوع الجاري ، وذلك فى إطار الإسهام في خفض معدلات البطالة، ومبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية ، أن مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة وفر هذه الفرص في شركات إيجيترافور للصناعات الكهربائية ، و ديورافيت إيجيبت ، و ليونى وايرنج سيستمز ، وسالم وزران أبو العطا ( إندومي ) ، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة ، وتوفير عقود عمل للمتقدمين ، مع زي رسمي ، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً ، فضلاً عن رعاية طبية واجتماعية شاملة .

وقامت اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، بتوزيع ٢٣٠٧ بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة وسلمت ٧٢ كارنية مميكن, بحضور العمال وممثلي ٢٠ شركة مقاولات .

وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير المديرية : إن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية اعتمدت 32 ألفاً و183 جنيها للرعاية الصحية لـ 122عاملا ، وتم صرف علاج 287 ألفاً و660 جنيها لـ٧١ عاملا ، كما تم اعتماد صرف مبلغ ٢٧ ألف جنية منحة زواج لـ ٩ عمال، وصرف ٣٣ جنيها منحة إنجاب مولود لعدد ١٦ عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال الوزير ، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

من جانبه قال الكيمائي أشرف مرزوق معاون وزير القوي العاملة: إن المبادرة وصلت محافظة الإسكندرية تحت رعاية وزير القوى العاملة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي عقد عدد من الندوات وورش عمل في مجال السلامة والصحة المهنية بالعجمي أبو تلات في مجال الزراعة لمدة 4 أيام بحضور عدد كبير من مهندسي الزراعة والمزارعين ، حيث قام بتقديم البرنامج التدريبى الكيميائى مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

وتابع وزير القوي العاملة ، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه يتم نقل هذه الوحدة كل 3 شهور من قرية إلى أخرى المتواجدة بها على مستوي الـ 27 محافظة وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، بهدف الوصول إلي كل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وفي هذا الإطار قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد: إنه تم تنظيم احتفالية كبرى بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، لنقل وحدة التدريب المتنقلة من حى الزهراء ببورسعيد إلى حي الضواحي لتوفير مزيد من فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن التى يتم التدريب عليها داخل الوحدة وهى التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة .

وعلى جانب آخر ، قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة ، وشركة أوراسكوم للإنشاءات فى مجال التدريب المهني لشباب الخريجين لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة .

وقال وزير القوي العاملة : إن البروتوكول يأتي في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى داخل محافظة الوادي الجديد، للنهوض بالشباب ورفع مستوياتهم المهارية فى مختلف قطاعات العمل ، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوي العاملة فى محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وفى إطار التعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل تلك المحافظات.

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 12 الف و 595 شابا في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات أسوان ، والإسكندرية ، والسويس ، والقليوبية ، وبنى سويف ، والغربية ، والبحيرة ، بلغت 589 ألفاً و 670 جنيها ، والتفتيش على 3142 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 8895 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 8895 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 54 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 137 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 146 ألفاً و 413 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و295 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة طبيب مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 22 ألفاً و281 ريالا سعودياً أي ما يوازي 93 ألفاً و 357 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصري " مدحت .م.أ" لدى مجمع طبي بمدينة رابغ ، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

واخيراً ، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 86 ألفاً و 751 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 363 ألفا و486 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الخمس ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل المتوفى "أحمد .ن. ا. أ"، حيث بلغت 2500 ريال . سعودي، كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل المتوفى "عبد الرؤوف. م. ع ، حيث بلغت 8008 ريالات