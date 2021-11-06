محمد السلاب بعد تألق الأهلي بمباراة القمة: فوز مستحق وعظيم..تألق لكل اللاعبين

/659946/محمد-السلاب-بعد-تألق-الأهلي-بمباراة-القمة-فوز-مستحق-وعظيمتألق-لكل-اللاعبين

تقدم النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتهنئة للنادي الاهلي لفوزه على نادي الزمالك خلال مباراة القمة التي جمعت بين الفريقين بـ 5 أهداف مقبل 3، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بولة الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج يرصد تعليق محمد السلاب على فوز الاهلي بمباراة القمة

مباراة القمة

وأضاف النائب محمد السلاب، “أحسن نادي في مصر وإفريقيا بلا منازع.. بالأرقام.. بالأجوان.. بالأداء.. بالإدارة.. بالروح.. بكل شيء..فوز مستحق وعظيم في مباراة مهمة.. تألق لكل اللاعبين ، السولية لاعب عالمي..ومحمد شريف نجم عظيم يسطع في سماء الكرة..ومعلول أكثر من رائع..وقفشة العريس ممتاز..تاو صفقة ناجحة..وحمد لله على سلامة الشناوي.

وتابع السلاب، “من حق النسر العالي أن يحلق عاليًا.. ومن حقنا نفرح بالفوز ..شكرا موسيماني..شكرا لاعبي الأهلي الرجاله.

مباراة القمة

هذا ومنح الجهاز الفني بالقلعة الحمراء لاعبي الفريق راحة لمدة 5 أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بـ 5‏أهداف مقابل 3 ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح المدير الفني للفريق راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقائي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا مناقشة مشروع قانون التخطيط العامة، وسط آمال وتطلعات كبيرة أن يكون له دور كبير فى التنمية والتخطيط.