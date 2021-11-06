اللية.. انطلاق عرض أولى حلقات حكاية «سكر مر» بطولة منة فضالي

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يبحث الكثير من عشاق الدراما المصرية بشغف، عن موعد عرض الحكاية الجديدة من مسلسل «ورا كل باب» والتي تحمل اسم «سكر مر».

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب».

أبطال حكاية سكر مر

وفي التاسعة مساء اليوم وعبر قناة الحياة تعرض حكاية «سكر مر»، وهي الحدوتة العاشرة من مسلسل «ورا كل باب» والحكاية من بطولة منة فضالي وفريال يوسف، مراد مكرم، وإيهاب فهمي، ورانيا ملاح، والحكاية من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج محمد عبد السلام.

أحداث حكاية «سكر مر»

وتناقش الحكاية قضية مهمة للغاية وهي إصابة الأطفال بمرض السكر وكيف تتعامل الأسرة مع المشكلات التي تواجه أطفالها مع الآخرين وخاصة من الأطفال في عمرهم.

يعرض المسلسل في التاسعة مساءً ويعاد في الواحدة صباحًا والثانية عشرة مساءً يوميًا من السبت إلى الأربعاء والعمل الجديد من 5 حلقات لكل حكاية وتقدم حكايتي اليوم نماذج أسرية بالدرجة الأولى ضمن خريطة المتحدة خلال الموسم الحالي.

مسلسل ورا كل باب

يذكر أن مسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

حكايات مسلسل «ورا كل باب»

مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» بطولة فتحي عبد الوهاب، رشا مهدى.

آخر أعمال منة فضالي الفنية

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل «نسل الأغراب»، من بطولة كلًا من: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، مي عمر، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، إدوارد، منة فضالي، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، وعدد آخر من النجوم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ومن ناحية أخرى تشارك منة فضالي في فيلم «في القلب» من بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، أوستين إسحاق، إنجي كيوان، وتوني ماهر وغيرهم، من إخراج مرقس عادل.

كما تشارك أيضًا في فيلم «آخر نيزك» وهو من بطولة محمد عز، حمزة العيلي، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، نرمين شوقي، اللبناني جاد أبو علي، التونسي نجيب بالحسن، ومن إخراج ميدا، وإنتاج شركة لايت إينجنن.