القوى العاملة: تعيين 521 شابا واستخراج 522 شهادة قياس مستوى بالفيوم

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المديرية قامت بتعيين 521 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 7 شباب من ذوى الهمم والقدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1660 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 522 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية فى تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضى، إن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى، التفتيش على 273 منشأة، وأسفر عن تحرير 12 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن عمل 13 حملة تفتيشية، كما تلقت 22 شكوى عمالية، تم تسويتها بالكامل، وعقد ندوتين توعية للعمال.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 90 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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