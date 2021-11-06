وزير القوى العاملة: لا نتدخل فى العمل النقابى والانتخابات فى موعدها

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الدولة المصرية تتحول بشكل كامل نحو الرقمنة، مؤكدا أننا نتجه نحو رقمنة التنظيم النقابى، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتدخل فى العمل النقابى بل يقتصر دورها على التنظيم.





جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة اليوم السبت؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية الدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التى تقدمها الوزارة للخريجين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكترونى مع ليبيا.

وأضاف سعفان أن الوزارة قامت بعمل بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة لما تتعرض له هذه الفئة من العمالة من مخاطر أثناء عملها، وتغطى البوليصة العجز الجزئى و الكلى والوفاة، حيث تبلغ قيمة التعويضات فى حالة الوفاة 100 ألف جنيه.

وحول الانتخابات النقابية، أوضح أنه وفقا للائحة يتم تحديث البيانات الخاصة بالتنظيم النقابى كل عام، مشيرا إلى أن عدد اللجان النقابية يبلغ 1957 لجنة، بينما يبلغ عدد اللجان المهنية 257 لجنة، منوها بأن 65% من النقابات واللجان العمالية انتهت من تحديث بياناتها استعدادا للانتخابات، مشيرا إلى أن النقابة العامة للعاملين بالإسعاف قامت بتسجيل بياناتها بشكل كامل، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستجرى فى موعدها المحدد منتصف العام المقبل 2022.

وحول منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا، قال سعفان إنها ستقوم بتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التى يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التى تعمل لدى الجانب الليبى وتم توقيع بروتوكول مع الجانب الليبى فى هذا الإطار.

وأكد ضرورة الربط الإلكترونى لضمان الشفافية الكاملة، مشيرا إلى أن العمالة التى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبها بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها، لافتا إلى أن العمالة المصرية سفير لوطنها فى الخارج.

وتابع: "أننا مهتمون بشكل كبير بوظائف المستقبل وتدريب العمالة حتى نستطيع مواكبة العصر وتقليل معدلات البطالة" مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات المتعثرة التى تقدمت بطلبات لاستثناءاها من تطبيق الحد الأدنى الأجور الذى سيطبق بداية من العام المقبل وسيتم دراسة ذلك، منوها بأن 90%من شركات القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور.