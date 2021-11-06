وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن مشاركة البحوث الفلكية فى موسم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور جاد محمد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول مشاركة المعهد فى موسم إفريقيا أكتوبر 2021، والذى تنظمه مؤسسة "UNIVERSCIENCE" الفرنسية الرائدة لنشر الثقافة والعلوم.





وأفاد التقرير، بأن المؤسسة الفرنسية تقوم بتنظيم موسم العلوم، وتم اختيار الموسم الحالى ليكون "الموسم الإفريقى" حيث يُناقش التحديات الرئيسية للقارة الإفريقية فى القرن الحادى والعشرين، وقد بدأ الموسم بفرنسا خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى أكتوبر 2021، برعاية وزارة الثقافة الفرنسية ووزارة التعليم العالى الفرنسية وأكبر المراكز العلمية بفرنسا.

وأوضح التقرير، أن الموسم الإفريقى شهد عرض المشروعات والأبحاث المختلفة لدى كل مشارك فى فترة لم تتجاوز 180 ثانية بأسلوب مُبسط، واشتملت المشروعات والأبحاث المقدمة من مصر والدول الإفريقية المُشاركة على موضوعات مهمة ومختلفة عن المخاطر الطبيعية وكيفية مجابهتها، والعلوم الطبيعية والطب والهندسة والذكاء الاصطناعى والرياضيات والاقتصاد والأدب، وكل ما يخص النهوض بالقارة السمراء من خلال أبحاث ورؤى الشباب المشاركين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا.

وأشار التقرير، إلى أنه تم ترشيح الشباب المُشاركين، من خلال السفارات الفرنسية فى مختلف الدول الإفريقية، كممثلين لبلدانهم بناءً على نشاطهم الملموس فى خدمة المجتمع المدنى ونشاطهم البحثى والعلمى، الذى يهدف إلى التنمية المستدامة والنهوض بالقارة السمراء والحرص على إيصال العلم والخبرات المكتسبة إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد فى بلدانهم المختلفة.

وذكر التقرير، أن مصر شاركت فى الموسم من خلال مشاركة كل من، حازم يوسف محمد المدرس المساعد (باحث مساعد) بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وملك حسنى طالبة الدكتوراه فى الاقتصاد بجامعة القاهرة وجامعة السوربون بفرنسا، حيث قاموا بعرض محاضرتين عن بعض مُخرجاتهم البحثية التى ستعود بالنفع على مصر، وبحث سُبل التعاون بين المؤسسات العلمية فى مصر ونظيراتها بفرنسا.