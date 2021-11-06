مدبولى يجتمع بعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة استعدادات الموسم السياحى

جدة - نرمين السيد - يجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعدد من الوزراء والمحافظين ورئيس اتحاد الغرف السياحية ورؤساء الغرف وأصحاب ومديرى الفنادق؛ لمتابعة استعدادات الموسم السياحى الشتوى.





فى سياق متصل، التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مسؤولى اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية ABTA" Association of British Travel Agent، وهم مدير المقاصد والاستدامة بالاتحاد، ومدير المقاصد للصحة والسلامة وإدارة الأزمات. واستهل مسؤولو الاتحاد حديثهم بالإعراب عن سعادتهم بقرار المملكة المتحدة برفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوع السفر إليها من المملكة المتحدة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك باستئناف الرحلات من جديد من لندن إلى شرم الشيخ والأقصر، مؤكدين على تفاؤلهم بعودة السياحة البريطانية إلى مصر خاصة خلال إجازات أعياد الميلاد المجيدة وعيد الفصح "Easter"، وخاصة فى ظل وجود طلبا متزايدا من الشعب البريطانى على السفر إلى المقصد المصرى الذى يعد من أهم المقاصد السياحية المفضلة لديهم لتمتعه بمقومات سياحية متنوعة ومتميزة تناسب جميع أفراد الأسرة وجميع الاذواق.

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