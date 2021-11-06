وزارة التعليم: توزيع 50 ألف تابلت مدرسي لـ«الأول الثانوي» بمحافظات الصعيد

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي بعدد 50 ألف و374 جهاز، موزعة كالتالي ، محافظة سوهاج بعدد24 ألف و617، ومحافظة الوادي الجديد بعدد1794 جهاز، ومحافظة أسيوط بعدد 23 ألف و963 جهاز .

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى العام 2022 تتضمن:

- سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- رسوم 5 جنيهات.

- إيصال المصروفات الدراسية

- شهادة ميلاد الطالب.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

- توقيع ولي الأمر على إقرار استلام التابلت المدرسي لدى إدارة المدرسة

كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء توزيع أجهزة التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي، بداية من يوم الخميس الماضي، كما أعلن الوزير أن التوزيع سيستمر تباعا بمدارس الجمهورية.

يذكر أن أعلن محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية تعليم القاهرة، إنه تم إستلام أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى بالقاهرة.

وكشف وكيل وزارة التعليم، أنه تم زيادة الأجهزة المستلمة بمديرية القاهرة التعليمية إلى 83 ألف جهاز وجارى بدلا من 78 ألف، وذلك بعد خفض الحد للقبول في تنسيق المدارس الثانوى العام فى إدارات القاهرة التعليمية.

وكانت وزارة التربية و التعليم، قد بدأت الخميس الماضي فى تسليم أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوي فى محافظة القاهرة عبر توزيعها على الإدارات التعليمية بالقاهرة تمهيداً لتسلميها إلى الطلاب فى المدارس عقب تنزيل البرامج عليها بواسطة أخصائي التطوير التكنولوجي بالقاهرة .

يذكر أن مديرية التربية و التعليم في محافظة القاهرة هى الأكبر على مستوي الجمهورية وتضم 32 إدارة تعليمية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية و التعليم أعلنت جدول زمني أمس لتسليم 635 ألف جهاز تابلت على طلاب اولى ثانوي قبل 10 نوفمبر القادم.