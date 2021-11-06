قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن اللجنة الفنية لوزارة القوى العاملة نجحت في الإنتهاء من كل إجراءات بروتوكول الربط الإلكتروني مع الجانب الليبى، تمهيدا لبدء عمليات إلحاق العمالة المصرية فى الشقيقة ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن تمسك الوزارة باجراءات الربط الإلكترونى لضمان الشفافية فى كافة خطوات تسفير العمالة.
وأضاف سعفان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الوزارة،: أنه سيتم تدريب العمالة المصرية وحديثى التخرج، وفق متطلبات المهن المرغوب فى إلحاقها بها فى ليبيا.
كما أكد أن الوزارة أطلقت بوليصة التأمين على العمالة غير المنتظمة، نظرا لتعرض تلك الفئة من العمالة لمخاطر طوال مزاولتها عملها، موضحا أن البوليصة تغطى العجز الجزئى والكلى والوفاة أثناء العمل أو بحادث، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين حتى الآن بلغ 10 حالات، لافتا إلى أن التعويض بقيمة 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة لإعانة الأسر فى تلك الحالات، وإيجاد دخل بديل للأسر.
وأكد الوزير خلال تسليمه بوليصة عمل لأحد الأسر، استعداد الوزارة على التواصل مع الأسر وتقديم أى دعم للزوجة والأبناء قد يحتاجونه، ووجه إلى ضرورة إيجاد فرصة عمل لعامل تعرض إلى إصابة أثناء عمله، ضمن نسبة الـ5%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: انتهاء إجراءات الربط الإلكتروني مع ليبيا لإلحاق العمالة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.