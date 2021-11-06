/659951/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-الإسماعيلي-في-الدوري-المصري

يستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق الإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصق عصراً، يوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر نادي الزمالك القمة 123 بخمسة أهداف لثلاثة على يد الغريم التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن فاز على إنبي والجيش في الجولتين الأولتين، ليتراجع الفارس الأبيض للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

يحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، ويعيش بداية كارثية للموسم الجديد حيث خسر مبارياته الثلاثة الأولى من الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي على الترتيب.

الأهلي والزمالك

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.