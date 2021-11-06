/659952/بصورة-معه-بالحجاب-حلا-شيحة-تنهي-خلافها-مع-والدها

أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بالحجاب كاملًا برفقة والدها، رغم الخلاف الكبير الذي نشب بينهما بسبب هذا الأمر.

دوت الخليج يرصد كواليس إنهاء الخلاف بين حلا شيحة ووالدها.

حلا شيحة تظهر بالحجاب مع والدها

أنهت شيحة خلافها مع والدها، حيث نشرت صورة برفقته هي وشقيقاتها عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالها وهي ممسكة بوالدها مرتدية الحجاب، حيث يحتفلن بعيد ميلاده.

حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها برفقة شقيقاتها

وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت بخير وصحة يا حبيبي.. بنحبك يا غالي".

أزمة حلا شيحة ووالدها بسبب زوجها معز مسعود

وكان والد الفنانة حلا شيحة علق على تصريحاتها الأخيرة بشأن مشاهدها بكليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، وهجومها على الفنان تامر حسني، مدافعًا عن الأخير.

والد حلا شيحة يهاجمها

وقال أحمد شيحة والد حلا شيحة خلال تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها إن الفنان يعمل دور يكون قرأه ومثله وبعدها يرجع يقول أنا مش عايز المشاهد دي.. حتى لو كانت بنتي.. وايه دخل تامر حسني إن هو يشيل ويحط".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.

حلا شيحة تتحدى والدها بسبب معز مسعود

ومن ثم خرجت حلا شيحة للرد على تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بعدما اتهم زوجها معز مسعود بأنه هو من يضغط عليها بخصوص كليب «بحبك»، وأنه ينتمي إلى إحدى الجماعات المتطرفة.

حلا شيحة تدافع عن زوجها معز مسعود

فدافعت شيحة بكل ما أوتيت من قوة عن زوجها الداعية معز مسعود، نافية كل التهم الموجهة إليه، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»: "مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي و الحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الأيام دي وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي و الكلام ده لا يصح ابداً".

حلا شيحة تعتذر لوالدها بعد هجومها عليه

وشعرت الفنانة المصرية شيحة عقب ذلك، بخطأها عندما انتقدت والدها أحمد شيحة دفاعًا عن زوجها الداعية الإسلامية معز مسعود، وتوجهت شيحة برسالة اعتذار، أعربت فيها عن مدى حبها وتقديرها له.